Mersin'in Erdemli ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, kırsal Güneyli Mahallesinin 1700 rakımlı Tolaz mevkisinde karlarla kaplı bölgede ağır geçen kış koşulları nedeniyle yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Ekipler tarafından doğaya buğday, mısır, arpa gibi yemler ile birlikte ekmek, pazar artığı ve et bırakıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, bu yıl Mersin genelinde 104 ton olan yem bırakma hedefinin, 84 ton yem bırakılarak büyük ölçüde gerçekleştirildiğini söyledi.

Çetin, kış boyunca yemleme faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.