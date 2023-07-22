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Güncel
AA 22.07.2023 13:35

Kağıthane'de bina yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

Kağıthane'de bir binanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken dumandan etkilenen 5 kişi kurtarıldı.

Kağıthane'de bina yangını: 5 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]

Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak'taki 6 katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Park halindeki araçlar nedeniyle sokağa girmekte zorluk yaşayan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını kısa sürede kontrol altına alarak binadan duman tahliyesi yapan ekipler, biri çocuk 5 kişiyi de dışarıya çıkardı.

Kağıthane'de bina yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Durumu ağır olan bir kişi ise Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazetecilere konuşan mahalle sakinlerinden Volkan Öz, "İşe gitmek için evden çıkmıştım. Binadan dumanalar yükseldiğini gördüm. Sonra itfaiyeyi aradık, gelip yangına müdahale ettiler. Duyduğuma göre buzdolabından çıkmış." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek için sokağa girişte sıkıntı yaşadığını anlatan Öz, "Yukarıda sıkışan oldu. Ama arkadaşlar burada hemen organize olup araçları kaldırdılar." diye konuştu.

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