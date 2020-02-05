Kadirli'de Yarbay Zafer Döver hayratı dualarla açıldı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Yarbay Zafer Döver anısına yeğeni tarafından yaptırılan hayrat hizmete açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Hakkari Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli iken 2001 yılında yakalandığı hastalık sonucu vefat eden Destek Hizmetleri Komutanı Yarbay Zafer Döver anısına yeğeni Tevfik Döver tarafından hayrat çeşmesi yaptırıldı.
Hayrat, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İl kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun ve askeri erkanın katılımıyla dualarla açıldı.
Etiketler: Osmaniye kadirli ilçesi Yarbay Zafer DöverSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 10:27
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