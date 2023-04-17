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Güncel
Diyanet 17.04.2023 09:14

Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı 2023 ne zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. 2023 Ramazan Bayramı ne zaman? Kadir gecesi ne zaman? İşte Ramazan ayında önemli günler.... 2023 yılı dini günleri...

Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan Bayramı 2023 ne zaman?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor.

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl Ramazan 29 gün sürecek. Ramazan bayramı 21 Nisan'da başlayacak.

Kadir Gecesi ne zaman?

İslam dünyası için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

2023 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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