Kadıköy E-5 Karayolu yan yolda ilerleyen ehliyetsiz ve alkollü sürücü adeta dehşet saçtı.

Sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil durakta yolcu almakta olan özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Kaza 06.40 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre; aşırı hızlı ve alkollü olduğu anlaşılan Ersin Damar yönetimindeki 34 EOA 729 plakalı otomobil kontrolden çıkarak durakta yolcu almak için bekleyen 34 RB 9849 plakalı İETT’ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobilin motor kısmında yanma meydana geldi. Otomobil sürücüsü Ersin Damar otomobil içinde sıkıştı.

Durakta bekleyen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye araç içinde sıkışan sürücü Ersin Damar’ı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Otomobil sürücüsü olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan kazadan dolayı olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Yol bakım ekipleri araçtan boşalan akaryakıtı kumlama ile temizledi.

Kazaya karışan otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı.

Hem alkollü hem de ehliyetsiz sürücüye toplamda 4 bin 32 TL ceza Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otomobil sürücüsü Ersin Damar'ın ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşıldı.

Ehliyetsiz araç kullanmadan 2 bin 693 TL alkollü araç kullanmadan bin 339 TL cezai işlem uygulandı.