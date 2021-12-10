Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 19:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 275 gram toz esrar ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekipler istihbarat çalışmasıyla Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan jandarma, bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 275 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bodrum Muğla Polis Uyuşturucu
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