Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekipler istihbarat çalışmasıyla Bahçelievler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Şüphelileri fiziki ve teknik takibe alan jandarma, bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 275 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.