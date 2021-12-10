Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Havsa-Uzunköprü yolunda yaptıkları uygulama esnasında İstanbul plakalı bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada bandrolsüz 260 şişe sahte içki bulundu.

Sürücü Ö.Y. gözaltına alındı.