Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir otomobilde 260 şişe sahte içki bulundu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de polis ekipleri bir otomobilde 260 şişe sahte içki ele geçirdi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Havsa-Uzunköprü yolunda yaptıkları uygulama esnasında İstanbul plakalı bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada bandrolsüz 260 şişe sahte içki bulundu.
Sürücü Ö.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne Sahte İçki
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