Trafik kazasında hayatını kaybeden kadın defnedildi
Geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Nilüfer Ertürk'ün cenazesi, Taraklı'da toprağa verildi.
D-100 kara yolu Sakarya-Kocaeli sınırında geçirdiği trafik kazası sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nilüfer Ertürk, müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Ertürk'ün cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Taraklı'da babaevinin önüne götürüldü.
Burada helallik alınmasının ardından Yunuspaşa Camii'ne götürülen Ertürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Törene, Ertürk'ün yakınlarının yanı sıra Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karadaş, İlçe Emniyet Amiri Berke Biber ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan, Ertürk'ün kardeşi polis memuru Fatih Esin Ertürk'ün de 2004 yılında Geyve ilçesi Alifuatpaşa mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
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