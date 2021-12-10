Kaza, ilçede çevre yolundaki Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde meydana geldi. Nermin O.'nun kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.

Kazada ters dönen aracın sürücüsü Nermin O. ile yanında bulunan Fatma G. ve Nevin Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar, itfaiye ekibince araçtan çıkarılarak, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.