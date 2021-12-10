Ahmet Özarslan yaptığı açıklamada, fabrika ve çiftçilerinin sorunlarının çözümünde önemli işler yapacağını söyledi.

Fabrika ve çiftçilerin en önemli sorunlardan birinin pancar ekimi konusu olduğunu ifade eden Özarslan, "Bu topraklara gönül vermiş ve bu topraklarda yetişmiş bir hemşehriniz olarak ilk önceliğimiz fabrikamız hinterlandında pancar ekimini artırmak, pancar ekiminin önündeki sorunları süratle aşmak olacaktır. Bizlerin bu sorunları aşacak yeterli donanıma sahip insan gücü ve mümbit toprakları vardır. Pancar ekimine geri dönüş bu fabrika için olduğu gibi bu coğrafya için de kader meselesidir" diye konuştu.