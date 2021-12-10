Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rize Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgilerle merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde E.K. ve İ.K.'ye ait ev ile eklentilerinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 9 parça halinde uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 220 tabanca fişeği ile uyuşturucu imalatı ve satışında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.