Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de uyuşturucu imal ve ticaretiyle ilgili 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rize Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgilerle merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde E.K. ve İ.K.'ye ait ev ile eklentilerinde arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 9 parça halinde uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 220 tabanca fişeği ile uyuşturucu imalatı ve satışında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Rize Uyuşturucu
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