Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Siirt merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 30 tabanca fişeği, 435 gram toz esrar, 1,5 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 5 telefon ele geçirildi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

