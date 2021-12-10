Contra Costa Bölgesi Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül 1996'da California'nın Crockett kentindeki bir pizzacıda garsonluk yapan 21 yaşındaki Priscilla Lewis'in cesedinin, restoranın tuvaletinde bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, faili meçhul cinayetle ilgili araştırmaların 25 yıl boyunca titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Söz konusu sürede, cesedin bulunmasının ardından delillerin toplandığı ve birçok kişinin ifadeye çağrıldığı kaydedilen açıklamada, dedektiflerin geçen yıl bir kanıtı DNA laboratuvarına ilettiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan DNA incelemesinin ardından failin, farklı suçlardan dolayı cezaevinde olan 51 yaşındaki Danny Lamont Hamilton olduğu sonucuna ulaşıldığı duyuruldu.