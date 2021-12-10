Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki araç yanmaya başladı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
E.Ç. idaresindeki otomobilin motor kısmından, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Çağşak köyü yakınlarında duman çıkmaya başladı.
Ön kaputtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü aracı durdurarak içinde bulunanları tahliye etti.
Aracı saran alevler olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil kullanılmaz hale geldi.
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