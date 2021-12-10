Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Erzurum'un Oltu ilçesinde, 6 katlı inşaatın asansör boşluğuna düşen sıva ustası öldü.
Oltu ilçesine bağlı Karabekir Mahallesi Şehit Erhan Babacan Caddesi'ndeki 6 katlı bir inşaatta sıva ustası olarak çalışan 64 yaşındaki Şerafettin Polat, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Olaydan bir süre sonra Polat'a ulaşamayan yakınları durumu arkadaşlarına iletti.
Karabekir Mahallesi Muhtarı Muammer Yeşilyurt, Polat'ın asansör boşluğundaki çimento kağıtlarının arasına düştüğü için ilk etapta fark edilmediğini söyledi. İnşaata giden arkadaşları, asansör boşluğundaki kan izlerini takip edince Polat'ın kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü.
Çağrılan polis, sağlık ve itfaiye ekiplerince yapılan incelemelerde Polat'ın sıva yaparken asansör boşluğuna düşüp yaşamını yitirdiği anlaşıldı.
Polat'ın cesedi, otopsi yapılması amacıyla Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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