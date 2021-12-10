Cengiz Durular’ın kaleme aldığı komedi oyunu Erzurum’un gelenek ve göreneklerini gerçek bir hikaye ile anlatıyor.

Oktay Parlar, Yakup Çağlayan ve Şerif Avcı’nın da rol aldığı oyunda bir bayram sabahında yaşanan olaylar mizahi bir dille seyirciye sunuyor.

“Bir Bayram Sabahı”

Erzurumlu bir ailenin yaşadığı kurban bayram sabahını konu alan oyun, alzheimer hastası dedenin ve etrafında gelişen olayların örgüsünden oluşuyor.

Komedi türünde oynanan oyunda zaman zaman melodram sahneler de yer alıyor.

Birbirinden deneyimli tiyatro oyuncularının sahne aldığı oyun, tiyatro severlerin içini ısıtan Erzurum öyküleriyle dolu “Bir Bayram Sabahı” haftanın her Pazartesi ve Salı günü İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak sahneleniyor.

Aile komedisini konu alan oyun, Erzurum’un ilçeleri ve ocak ayında Türkiye turnesine çıkacak.

“Şehrimizin en büyük zenginliği kuşkusuz kültürel dinamiklerimizdir”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği tiyatro oyununu izleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gösterim sonrası yaptığı değerlendirmede, gelenek ve görenekleri ihtiva eden sanat projelerinin önemine vurgu yaptı.

Tiyatro ekibini kutlayan Başkan Sekmen, “Arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Güzel bir oyun hazırlamış ve sahneliyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak; Erzurum’da sanatın ve sanatçının yanında olmayı sürdüreceğiz. Kent kültürünü, görenek ve geleneklerimizi yansıtan eserlerle şehrimizin sanat hayatına da katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Oyuncular Ahmet Ayık, Taner Yıldız, Selçuk Ağırman, Aleyna Acer, Mahmut Coşkun, Sıla Kaya, Sıla Katar, Sıla Daştan ve Kübranur Yüce’nin performanslarıyla dikkat çektiği “Bir Bayram Sabahı” adlı tiyatro oyununun müzikleri Mahmut Kıvanç, Fatih Kılıç ve Mehmet Aksakallı, Işıklar da Mustafa Özdemir’e ait Gösterime girdiği andan itibaren yoğun ilgi gören komedi oyununda şehir kültürü tiyatro sanatı kullanılarak anlatılıyor.