Eskişehir’de kuaför dükkânı işleten bir kişi, kaçak içki üretip sattığının öğrenilmesi üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alpu’nun Bozan Mahallesinde berber dükkânı işleten bir şahsın çeşitli yollarla piyasadan temin ettiği etil alkolden kaçak içki ürettiği ve sattığı öğrenildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak düzenlediği operasyon sonucu, erkek kuaförü işleten İ.B.’nin işletmesinde ve evinde arama yapıldı.

Arama sonucu 11 litre el yapımı alkol ve 1 adet 18 mililitre anason yağı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan İ.B. hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.