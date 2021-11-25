Obrukların nedeni yeraltı sularının çekilmesi.

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Hatim Elhatip, İç Anadolu Bölgesi'nin en düşük yağışı alan yerinin Tuz Gölü ve çevresi olduğunu anlattı.

Hatim Elhatip, "Son zamanlarda yağışın azalması, bilinçsiz ve aşırı tarımsal sulama yapılması nedeniyle hem Konya Karapınar hem de Tuz Gölü havzasındaki Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde aşırı ve ani yer göçükleri ile yarıklar hızlı şekilde oluşmaya başladı" dedi.

Bu olaylardan kurtulmak için vahşi sulamadan vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Elhatip, "Kısa ve uzun vadede yer altı suyu işletme ve ekonomik kullanımı için planlar yapılmalıdır. Aşırı sulama sistemleri değiştirilmeli, suya az ihtiyacı olan tarımsal bitki yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır" diye konuştu.