Törenler, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve Edirne Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Talat Paşa Caddesi'nde devam eden törende, Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak öğrenciler tarafından canlandırıldı. Bir öğrenci Türk bayrağını öperek, Vali Canalp'e teslim etti.

Gürkan, törende yaptığı konuşmada, insanlığın ve tarihin kadim şehri Edirne'nin son 200 yıl içerisinde 4 büyük işgal yaşadığını söyledi.

Büyük Türk milletinin her seferinde vatanını geri almayı ve bayrağını tekrar göndere çekmeyi başardığını belirten Gürkan, "Bize anavatanımızda özgürce dolaşmamızı sağlayan, ezanlarımızın özgürce okunmasını sağlayan, bayrağımızı her daim gönderde asılı kalmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Tarihin hiçbir döneminde hangi savaşla karşılaşırsa karşılaşsın, hangi işgalle karşılaşırsa karşılaşsın mülteci olmayan yüce Türk milleti atide de topraklarını, milletini, vatanını ve insanını savunmaya kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

Ciğercilerin geçişi ilgi gördü

Törende şiirler okunması ve halk oyunları gösterileri sonrası, öğrenciler, esnaf toplulukları, kamu kurum ve kuruluşlarının kortej geçişi gerçekleştirildi.

Kortejde büyük boyuttaki tavalarıyla yer alan ciğer ustaları ilgi gördü.

Öğrenci, öğretmen, zabıta, sağlık çalışanı, itfaiye eri ve kurumlarda çalışanların taşıdığı 50 metrelik Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının basılı olduğu pankart geçiş töreninde ayakta alkışlandı.