Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Maç durdu sahaya helikopter indi
İzmir'de Süper Amatör Lig karşılaşmasına, sahaya ambulans helikopterin inmesi nedeniyle ara verildi.
Ödemişspor ile Şirinyerspor futbol takımları karşı karşıya geldi.
Ödemiş Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşma sırasında, İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir polis, maçın orta hakemi Berk Çekal'a, ambulans helikopterin bir hastayı şehir merkezindeki hastaneye götürmek üzere sahaya ineceğini bildirdi.
Hakem, helikopterin havada görülmesi üzerine maçı 88. dakikada durdurdu.
Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Abide O., sahaya inen ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
Helikopterin sahadan ayrılmasının ardından yeniden başlayan karşılaşmayı ev sahibi ekip 9-2 kazandı.
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