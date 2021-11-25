İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 10 madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 5'i bronz toplam 10 madalya ile tamamladı.

Organizasyonda erkekler ferdi kata kategorisinde Sabri Kıroğlu şampiyon olurken, Fatih Çiçek, Burak Mert Can ve Sabri Kıroğlu'ndan oluşan Erkek Kata Milli Takımı da altın madalya kazandı.

Madalya kazanan diğer sporcu ve kategorileri ise şöyle:

Gümüş madalya: Burak Mert Can (Kumite - 67 kilo), Zeynep Erdoğam (Kumite - 68 kg), Mehmet Şahin (Kumite 84 kg)

Bronz madalya: Sinem Özkan (Kumite - 61 kg), Gamze Keresteci (Kumite 68 kg)

Zeliha Işık, Sena Saime Sönmez, Sinem Özkan (Kadınlar Takım Kata)

Dilara Cebe, Firdevs Aydın, Kader Işık, Zeynep Erdoğan, Melek Özkaya (Kadınlar Takım Kumite)

Yunus Avcı, Osman Emre Kula, Emirhan Gürsoy, Halil İbrahim Demir, Fatih Akbulut, Abdullah Ataş, Volkan Kardeşler (Erkekler Takım Kumite)