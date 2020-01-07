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Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler07 Ocak 2020 Salı 10:08 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 10:09
Adana'da kargo firmasına verilen kolide 151 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
[Fotoğraf: Getty]
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.A. ismiyle kargo firmasına verilen bir kolide gümrük kaçağı ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.
Çalışma başlatan ekipler, mahkemeden alınan kararla koliyi açarak inceledi.
Kolide 151 cep telefonu bulan ekipler, K.A. ve M.Ç. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA