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Tekirdağ'da otobüste 36 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı07 Ocak 2020 Salı 10:03 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 10:04
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bir otobüsü durdurdu.
Kontrollerde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Koltukların altında 21 can yeleği ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürücü H.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA