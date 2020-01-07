ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle artış yönlü hareket eden dolar/TL, dün 5,7969'a yükselmesinin ardından günü yüzde 0,04 azalışla 5,9723'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,9590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 6,6680'den, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 7,8440'tan satılıyor.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,3157, avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen altında 1,1180 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 96,72 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, bugün yurt içine veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da perakende satışlar ve enflasyon, ABD'de dış ticaret dengesi, ISM imalat dışı endeks ve fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç olarak izleneceğini dile getiren analistler, 5,9350'nin destek konumuna geldiğini bildirdi.

Kaynak: AA