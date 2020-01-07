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Başkentte yeni termal su kaynağına ulaşıldı07 Ocak 2020 Salı 10:06 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 10:08
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucu yeni bir termal su kaynağı bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Belediye ekiplerince terminal binası önünde yapılan sıcak su sondaj çalışmalarında, 750 metre derinlikte yaklaşık 77 derece sıcaklığa sahip termal suya ulaşıldı.
Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Belediye Meclis üyeleri, sondaj çalışması yapılan bölgede incelemelerde bulundu.
"Kuyu temizliğinin ardından debi ölçümü yapılacak"
Başkan Acar, çıkarılan suyun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Yaklaşık bir aydır bu bölgede çalışma yapılıyordu. Bugün itibarıyla kompresör temizliğine başlandı. Kuyu temizliğinin ardından debi ölçümü yapılacak" dedi.
Kaynak: AA