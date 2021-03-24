Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan kaçak içki operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan baskında kaçak alkol üretiminde kullanılan 106 litre etil alkol 363 adet anason kiti ve 186 adet malt aroması ele geçirildi.
Kayseri'de alınan bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesinde B.T.'nin işlettiği tekel bayiine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda tekel bayiinde ve araçta yapılan aramalarda kaçak alkol üretiminde kullanılan 106 litre etil alkol 363 adet anason kiti ve 186 adet malt aroması ele geçirildi.
Tekel bayii işletmecisi B.T. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.
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