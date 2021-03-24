Haber Giriş: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 196 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 196 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 113, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 83 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 196 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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