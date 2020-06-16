İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki törende, Doğankent Kaymakamı Tuncay Karataş, Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181. yılını kutladı.

Törende, gazi özel harekat polisi Yavuz Gündoğdu da bir konuşma yaptı.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Özturan, Belediye Başkanı Rüşan Özden, Giresun Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Sağlam, İlçe Emniyet Amiri Kenan Altun ve askeri personel katıldı.