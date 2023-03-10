Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik güvenliği eğitimi
Kırşehir'de jandarma ekipleri okullarda öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, oluşturulan ekipler sorumluluk sahalarındaki köy okullarında uygulamalı trafik eğitimi programı düzenledi.
Sınıflarda genel trafik güvenliği ve kuralları hakkında bilgi veren ekipler, braşür dağıttı.
Jandarma ekipler, 3 gün süren çalışmada okulların önlerinde oluşturulan yaya geçitlerinde uygulamalı etkinlik yaptı.
Etiketler: Kırşehir
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