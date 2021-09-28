Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menemen ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Menemen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürdükleri istihbarat çalışmaları sonrası takibe aldıkları M.E (35) ve N.E'nin (31) evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada poşet içinde uyuşturucu madde, 42 uyuşturucu hap, 1 silah, şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.E, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Polis İzmir Uyuşturucu Narkotik
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