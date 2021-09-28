Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulama kapsamında şüphelenilen bir araç durduruldu.
Araçtaki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B. (29) ile H.D. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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