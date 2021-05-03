Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik hafta boyunca bir dizi operasyon düzenlendi.
Aramalarda 1 kilo 42 gram kokain, 424 gram skunk, 74 gram sentetik kannabinoid, 511 gram metamfetamin, 477 ekstazi, 838 yeşil reçeteye tabi hap, bir gram eroin bulundu.
Operasyonlarda 2 tabanca, 2 şarjör ile 13 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı, 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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