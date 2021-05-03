İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik hafta boyunca bir dizi operasyon düzenlendi.

Aramalarda 1 kilo 42 gram kokain, 424 gram skunk, 74 gram sentetik kannabinoid, 511 gram metamfetamin, 477 ekstazi, 838 yeşil reçeteye tabi hap, bir gram eroin bulundu.

Operasyonlarda 2 tabanca, 2 şarjör ile 13 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı, 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.