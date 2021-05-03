Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında gezerken yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Vize ilçesinin Topçuköy köyünde karantinada olması gereken R.E'nin evinde bulunmadığını tespit etti.
Çalışma sonucu R.E. köy meydanında gezerken yakalandı.
Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan R.E, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Karantina
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