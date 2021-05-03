Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Vize ilçesinin Topçuköy köyünde karantinada olması gereken R.E'nin evinde bulunmadığını tespit etti.

Çalışma sonucu R.E. köy meydanında gezerken yakalandı.

Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan R.E, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.