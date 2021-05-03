Bismil Belediyesi zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde denetimleri artırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim ve bilgilendirme çalışması sırasında usulsüz fiyat artışlarını engellemek için ürünlerin fiyatını kontrol ediyor, ürünlerin hijyen denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Ekipler ayrıca tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla iş yerlerine yönelik bilgilendirmede de bulunuyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, Ramazan Bayramının da yaklaşması itibarıyla zabıta ekiplerinin yoğun bir denetim mesaisi gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkmen, vatandaşların sağlığını esas alan denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceğini ifade ederek, belediyenin tüm birimleri ile çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Zabıta Müdürü Rıfat Akan da ilçe halkının sağlığı için gerekli tüm tedbirlerin aldığını belirterek, bu kapsamda genelge dışına çıkan iş yerleri ile ilgili yasal işlem başlattıklarını kaydetti.