Kayınpederi Mevlüt O'yu öldüren F.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yıldızalan köyünde 1 Mayıs'ta F.O. ile kayınpederi Mevlüt O. arasında iddiaya göre çocuk nedeniyle tartışma çıkmış, F.O. tüfekle kayınpederini öldürmüştü. F.O, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.