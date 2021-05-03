Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kayınpederini tüfekle vurarak öldüren kadın tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde kayınpederini tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Kayınpederi Mevlüt O'yu öldüren F.O. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yıldızalan köyünde 1 Mayıs'ta F.O. ile kayınpederi Mevlüt O. arasında iddiaya göre çocuk nedeniyle tartışma çıkmış, F.O. tüfekle kayınpederini öldürmüştü. F.O, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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