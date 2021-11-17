Konak'ta aralarında önceden husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. Kendisine yol vermeyen Yasin T.'nin aracının önünü kesen M.V.D. küfretti. Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda, Yasin T., Halil T., Ahmet Ç. ve Murat T. vurularak; Özkan D. ve Ahmet B. ise bıçaklanarak yaralandı. Olaya karıştığı iddia edilen M.V.D., E.M. ve S.D. ise kaçarak izini kaybettirdi.



Silahlı ve bıçaklı kavga sonrası çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu.



Yaralılar, çevredekiler tarafından araçlarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, soruşturma başlatarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.



Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

