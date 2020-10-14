İzmir-Ankara kara yolu üzerinde yapılan trafik, narkotik ve asayiş ekiplerinin katıldığı uygulamada, M.A.Y. (18) yönetimindeki 07 AEU 108 plakalı araçta 5 parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bronz parçalar bulundu.

Araç sürücüsü M.A.Y'nin yanı sıra araçta bulunan biri 16 diğeri 17 yaşındaki iki genç, gözaltına alındı. Şüpheliler, polis karakolunda ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan S.K. (43) yönetimindeki 35 FU 652 plakalı ticari araçta yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve bir miktar para ele geçirdi.

Araçta bulunan Ö.A. (37), C.S. (43), S.T. (39) ile araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.