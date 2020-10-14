Vali Bilgin, eğitim veren okulları ziyaret ederek, yüz yüze eğitim gören öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Maske ve mesafe kurallarına uyan öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Bilgin, salgının hep birlikte mücadele edilerek aşılacağını söyledi.

Tedbirlerin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, öğrencilerin eğitimleri için en üst düzeyde tedbirler alınmaya devam edildiğini kaydetti.

Bilgin, ardından okul binalarını gezerek incelemelerde bulundu.