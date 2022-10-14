Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce İstiklal Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ile 2 bin 300 lira ele geçirildi.
Evde gözaltına alınan U.B, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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