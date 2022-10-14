İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce İstiklal Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ile 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Evde gözaltına alınan U.B, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.