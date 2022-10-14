Köse, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü aracılığıyla tüm okullarda uygulamaya geçirilen projenin Osmangazi ilçesindeki açılış programında yaptığı konuşmada, toplumun temel yapı taşının aile olduğunu ifade etti.

Türkiye'de yaklaşık 20 milyon ailenin bulunduğunu söyleyen Köse, "Bakanlığımızın Aile Okulu Projesi ile tüm ailelerimize ulaşmak, onlara sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite gibi konularda bilgilendirici dokunuşlarda bulunmak istiyoruz. Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi olarak yıl sonuna kadar 10 bin vatandaşımıza bu eğitimi vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Hafta içi yapılan 44 saatlik eğitime 18 yaşını tamamlayan vatandaşların katılabildiğini aktaran Köse, pek çok farklı konuyu kapsayan eğitimlere ilçede ilk gün 127 vatandaşın katıldığını sözlerine ekledi.