Bakanlıkta yapılan görüşmeye AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ile Giresun Valisi Enver Ünlü, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Çavuşlu Belediye Başkanı Fatih Duzcu ve Çavuşlu Mahallesi muhtarları katıldı.

Yapılan görüşmede tespit edilen sorunların giderileceğini ve takibinin yapılacağını belirten AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, “Bakanımız bu konuya ilişkin Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcımızın nezaretinde bir çalışma ekibi oluşturulacak. Bakanımız ÇED’e uygun olmayan durumların bir aylık süre zarfında giderilmesi ile ilgili firma yetkililerine talimat verdi. Gerek duyulması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden bir personelin denetim için her gün tesiste kalabileceğini, süre bitiminde ÇED’e uygun olmayan bir durumda gerekirse tesisin kapatılabileceğinin altını çizdi” dedi.

"Giresun ve Ordu çöp için ortak çalışma başlatacak"

Uzun vadede nihai bir çözüm için Ordu ve Giresun illerinin ortak bir proje başlatacağını da ifade eden Milletvekili Aydın, "Benzer problemler birçok ilde yaşanmaktadır. Özellikle Ordu ve Giresun birbirine yakın iki şehir olması dolayısıyla birlikte bir çalışma yürütülebilir. Bakanımız daha önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüşmüştü. Önümüzdeki günlerde her iki ilin Belediye Başkanları, valileri ve gerekirse milletvekilleri ile birlikte bu ortak problemin çözülmesi konusunda bakanlıkta bir toplantı yapılması konusu kararlaştırıldı. 2023 öncesi nihai bir çözüm olabilecek bir tesisin temelinin atılması ile ilgili Genel Müdürlerimiz bir çalışma başlatacak" ifadelerini kullandı.