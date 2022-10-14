Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çalan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aksaray'da tır dorselerinin fren sistemi beynini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bahçesaray Mahallesi'ndeki tır dorselerinin fren sistemi beyninin çalındığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler B.D. (26) ve L.K.'yi (26) belirlenen adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.D., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, L.K. serbest bırakıldı.
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