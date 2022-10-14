Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Öte yandan, Iğdır’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, hazırlıklı çıkanlar ise şemsiye ile yağmurdan korundu.