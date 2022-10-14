Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da hayvan hastanesi yapılıyor
[Fotograf: AA]
Isparta Belediyesince, hayvan hastanesi yapılıyor.
Kaba inşaatı tamamlanan hayvan hastanesinde 2 ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, röntgen odası ve muayene odaları yer alıyor.
Hayvan hastanesinde hayvanların bakım, tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırılması çalışmalarının yapılması amaçlanıyor.
Etiketler: Isparta
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