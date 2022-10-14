Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, duman saran 3 katlı binaya müdahale etti.

Üst katta mahsur kalan, sağlık çalışanları ve hastaların da aralarında olduğu 3'ü çocuk 13 kişi, itfaiye merdiveniyle dışarı çıkarıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında zemin katta bulunan ilaç ve malzemeler hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.