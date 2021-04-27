İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir iş yeri ve depoya baskın yaptı.

Belirtilen adreslerdeki aramalarda 232 bin bandrolsüz makaron, 210 bin 100 sarma sigara, 165 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 15 kilogram nargile melası, 16 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için Emniyet'e götürüldü.