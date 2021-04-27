Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da zahter hasadı başladı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bahçelerde ve dağda yetişen endemik bitki olan zahterin hasadına başlandı.
HATAY (AA) -
Altınözü Kozkalesi Mahallesi'nde toplanan zahter, kilosu 13-20 lira arasında satılıyor.
Ailesi ile beraber zahter hasadı yapan Gülümser Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelinin 4 ay boyunca geçimlerini zahterden sağladıklarını söyledi.
Ailesi ile beraber zahterin kilosunu 13 liraya sattığını belirten Kaya, "Ailemle beraber 10 dekar alana zahter ektik. 4 ay sürüyor toplaması. Haziran ayına kadar bu üretimi devam ettireceğiz." dedi.
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