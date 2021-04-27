TİKA Bağdat Koordinatörü Mustafa Yazıcı, Kerkük'te yardım dağıtımı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl sadece Irak'ta değil 87 ülkedeki bütün ramazan etkinliklerinin "erenler sofrası" adıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Irak'ın Kerkük, Musul, Bağdat, Diyala ve Salahaddin kentlerinde toplamda ihtiyaç sahibi 4 bin aileye gıda yardımı yapacaklarını belirten Yazıcı, "TİKA ve Türkiye olarak bulunduğumuz coğrafyadaki halklarla beraber olduk. Irak'ta da bugün Türkmen kardeşlerimizle beraber olduk." dedi.

Yazıcı, TİKA olarak bu ramazan "erenler sofrası" adıyla Kerkük'te 850, Musul'da 500, Telafer'de 500, Erbil'de 250, Tuzhurmatu'da 500, Bağdat'ta 1000, Diyala'da 250 ve Kifri'de 150 aileye gıda yardımı dağıtacakları bilgisini verdi.

Irak Türkmen Cephesi İnsani Yardım Sorumlusu Yavuz Kaleli de Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA'nın bu ramazanda da bu ülkedeki ihtiyaç sahiplerini unutmadığını söyledi.

Kaleli, Irak'ta binlerce ailenin yüzünü güldüren Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

