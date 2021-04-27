Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş kafilesi, Trabzon'a geldi
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maç için Trabzon'a geldi.
Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, kara yoluyla Rize'ye gitti.
Beşiktaş kafilesinde, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ve Gökhan Töre yer aldı.
Etiketler: Beşiktaş
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