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İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Zanlıların, Babalar Gününü fırsata çevirerek kaçak saat ve parfüm satmaya çalıştıkları öne sürüldü.
İzmir'de kaçak saat ve parfüm satmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konak ve Çeşme ilçelerindeki operasyonda "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na" muhalefet suçunu işledikleri belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen "gümrük kaçağı" saat ve parfümler ele geçirildi.
Zanlıların, kaçak ürünleri, "Babalar Günü"nü fırsat bilerek satmaya çalıştıkları belirtildi.
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